Водители и агрегаторы такси прокомментировали ситуацию с ростом цен на поездки в Москве

Жители Москвы стали жаловаться в социальных сетях, что в конце декабря поездки на такси стали дороже, а время ожидания увеличилось. Так, по данным BFM, по сравнению с началом месяца некоторые поездки стали дороже в несколько раз.

«Звезда» направила запросы крупнейшим московским сервисам заказа такси. В «Яндекс Go» заявили, что не планируют менять тарифы в связи с праздниками, а причиной повышения стоимости поездок являются сезонный спрос, а также действие специального коэффициента.

«Спрос на такси в отдельных районах периодически может превышать количество машин, работающих на линии и готовых выполнять поездки. В этом случае алгоритм автоматически формирует повышающий коэффициент - это вынужденная и временная мера, которая помогает воспользоваться такси тем, кому важно уехать максимально срочно, даже в периоды высокого спроса. В такой ситуации вместе с таксопарками-партнерами мы стараемся вывести на линию как можно больше водителей, чтобы повышающий коэффициент быстрее исчез», - рассказала представитель компании Ася Паноян.

В «Ситимобил» объяснили, что в предпраздничную пору и в новогоднюю ночь спрос и стоимость традиционно возрастают, на что влияют определенные факторы.

«Машин же на линии может оказаться меньше обычного, так как Новый год для многих водителей такси - это семейный праздник. К тому же в предновогоднее время на дорогах традиционно пробки, даже Дептранс Москвы рекомендовал москвичам передвигаться на общественном транспорте до 20.30 часов, чтобы снизить количество машин на дорогах… Мы мотивируем водителей работать в это время специальными доплатами, чтобы у всех была возможность добраться на такси к родным и близким в праздники и заодно сбалансировать спрос и предложение», - сказали в пресс-службе сервиса.

Также в «Ситимобил» добавили, что стоимость поездки формируется с помощью алгоритмов динамического ценообразования: в каждом конкретном месте и в каждое конкретное время алгоритмы ищут ближайший к пользователю автомобиль и предлагают справедливую для пассажира и водителя стоимость. Пользователь видит конечную стоимость поездки в приложении, если указывает конечную точку поездки. Все тарифы согласованы с перевозчиками, говорится в сообщении агрегатора.

Также ранее появилась информация о том, что таксистам якобы разослали письма, в которых сообщалось о повышении цен поездок в «Яндекс Go». Председатель московского профсоюза таксистов Николай Кодолов в разговоре со «Звездой» заявил, что официальных обращений к водителям такси не было.

«Официальных писем никаких никуда не было - это совершенно точно. Есть довольно-таки простая ситуация: спрос-предложение. То есть совершенно банальная рыночная ситуация, поэтому никаких специальных повышений цен никто не организовывал и не планировал даже, насколько мне известно. Никто в принципе сейчас уже, как было три-пять лет назад, специально под Новый год цены не повышает», - заявил таксист.

Также, по словам Кодолова, повышение стоимости поездок в московском такси могло вызвать уменьшение количества водителей, которые в новогодние праздники решили вернуться домой, в регионы.

«У меня, к примеру, есть информация, что часть водителей, которые приезжают из регионов и работают в Москве, сейчас просто ставят машины и уезжают домой, чтобы провести Новый год там с семьей», - сказал он.

Кодолов подчеркнул, что уменьшение количества водителей напрямую влияет на ситуацию на рынке, следовательно, цены могут повышаться.