Эксперт объяснил, как избежать «новогодних» схем мошенничества с банковскими картами

Перед новогодними праздниками участились случаи мошенничества с банковскими клиентами. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал эксперт IT-отрасли Евгений Сулейманов.

Но, по его словам, схемы обмана граждан кардинально изменились: теперь вместо запугивания непогашенными кредитами или несанкционированными операциями людям предлагают выгодные продукты от якобы финансовых организаций.

Чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать всего два правила, подчеркнул специалист.

«Вы проходите по ссылке и первое, что вы делаете, - смотрите, есть ли «замочек» сверху, в браузерной строке. Этот «замочек» означает, что персональные данные, которые на этом сайте находятся, не передаются третьим лицам. Как правило, мошеннические сайты такого протокола не имеют, то есть это первой звоночек, который говорит о том, что это поддельный сайт, который не представляет сам банк, из которого вам позвонили», - отметил Сулейманов.

Кроме того, эксперт напомнил, что фишинговые сайты, как правило, одностраничные, то есть не имеют продолжения.

«Как проверить, что сайт настоящий? Вводите любые цифры, любую комбинацию слов, букв в строку логина и пароля, но не те, которые подходят к вашему личному кабинету, и нажимаете на enter. Если вдруг сайт перезагружается на ту же самую страницу и не выдает вам ошибку, это значит, что сайт фишинговый», - сказал Сулейманов.

Эксперт отметил, что даже настоящим сотрудникам банка нельзя говорить номер своей карты, а также логин и пароль от личного кабинета.