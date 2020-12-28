Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Эксперт объяснил, как избежать «новогодних» схем мошенничества с банковскими картами

Иван Линдеманн
17:10 28.12.2020
Перед праздниками вместо запугивания непогашенными кредитами или несанкционированными операциями людям предлагают выгодные продукты от якобы финансовых организаций.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Free-Photos, Pixabay

Перед новогодними праздниками участились случаи мошенничества с банковскими клиентами. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал эксперт IT-отрасли Евгений Сулейманов.

Но, по его словам, схемы обмана граждан кардинально изменились: теперь вместо запугивания непогашенными кредитами или несанкционированными операциями людям предлагают выгодные продукты от якобы финансовых организаций.

Чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать всего два правила, подчеркнул специалист.

«Вы проходите по ссылке и первое, что вы делаете, - смотрите, есть ли «замочек» сверху, в браузерной строке. Этот «замочек» означает, что персональные данные, которые на этом сайте находятся, не передаются третьим лицам. Как правило, мошеннические сайты такого протокола не имеют, то есть это первой звоночек, который говорит о том, что это поддельный сайт, который не представляет сам банк, из которого вам позвонили», - отметил Сулейманов.

Кроме того, эксперт напомнил, что фишинговые сайты, как правило, одностраничные, то есть не имеют продолжения.

«Как проверить, что сайт настоящий? Вводите любые цифры, любую комбинацию слов, букв в строку логина и пароля, но не те, которые подходят к вашему личному кабинету, и нажимаете на enter. Если вдруг сайт перезагружается на ту же самую страницу и не выдает вам ошибку, это значит, что сайт фишинговый», - сказал Сулейманов.

Эксперт отметил, что даже настоящим сотрудникам банка нельзя говорить номер своей карты, а также логин и пароль от личного кабинета.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:58 В стране и мире
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 12 января
17:25 В стране и мире
Врачи раскрыли детали лечения госпитализированной с коронавирусом Алисы Фрейндлих
17:10 Эксклюзив
Видео
Эксперт объяснил, как избежать «новогодних» схем мошенничества с банковскими картами
17:00 Армия
Видео
Командующий российскими миротворцами в Карабахе рассказал о новом обмене пленными
15:28 В стране и мире
Видео
Опубликованы новые кадры с места нападения на полицейских в Грозном
Популярное
Популярное
Видео
Ожесточенная схватка двух варанов попала на видео
Назван сжигающий жир продукт
Видео
В Сети нашли прошлогодние кадры с борта затонувшего рыболовецкого судна «Онега»
NASA обнаружило «расплавленное» кольцо Эйнштейна
WhatsApp прекратит работу на некоторых смартфонах с 1 января
Назван необычный симптом, указывающий на проблемы с сердцем
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.