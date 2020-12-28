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В Росморречфлоте поделились подробностями поисковой операции на месте крушения «Онеги»

Иван Линдеманн
16:12 28.12.2020
В настоящее время людей не найдено. Обнаружен только судовой мусор.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pixabay

В понедельник, 28  декабря, в 4:20 было получено автоматическое сообщение о срабатывании аварийного буя, находившегося на рыболовецком судне «Онега» в Баренцевом море. Информация была сразу же передана оперативным дежурным и находившимся в этом районе рыболовецким судам.

Ближайшее из них - судно «Войково» - быстрее всех прибыло на место происшествия, и члены экипажа успели поднять 2 человек из 19. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

«Была назначена поисково-спасательная операция. В течение двух часов к этому району - он находится примерно в 40 милях от полуострова Гусиная Земля - подошли еще три судна, которые привлечены к проведению поисково-спасательных действий. В 11:40 оперативный дежурный обратился за поддержкой к командованию Северного флота. Была предоставлена авиационная поддержка: уже через полчаса после обращения борт Ил-38 вылетел в район проведения поисково-спасательной операции. Он сейчас находится в этом районе, ведет поиск», - заявил он.

По словам Кравченко, в настоящее время людей не найдено. Обнаружен только судовой мусор.

Также пресс-секретарь Росморречфлота сообщил, что авария произошла во время подъема трала с уловом.

«Так совпало, что был порыв ветра, волна ударила в борт, и судно мгновенно перевернулось. Два поднятых на борт человека  сообщили, что рядом с ними находился еще один человек, но он у них на глазах ушел под воду», - рассказал он.

Судно «Онега» вместе с экипажем затонуло в Баренцевом море в понедельник утром. Спасти удалось двоих человек. Позднее в море обнаружили тело одного погибшего. Судьба остальных 16 членов команды остается неизвестной.

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