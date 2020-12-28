Племянница одного из выживших моряков с «Онеги» рассказала о трагедии

Родственники одного из двух выживших рыбаков с парохода «Онега» не знают, где он находится и как себя чувствует. Об этом «Звезде» рассказала его племянница. Со слов девушки, молодой человек давно работает в море и является опытным матросом. Возможно, именно это помогло ему спасти жизнь во время трагедии.

«Сейчас он пришел в сознание, но мы не можем узнать, где он находится, в какой больнице. Я спросила о возможности узнать эту информацию, мне ответили, что пока сами не знают. Может, просто не стали говорить, может, маме скажут, ее контакты я дала», - рассказала собеседница «Звезды».

Трагедия в Баренцевом море произошла сегодня утром, недалеко от Новой Земли. Рыболовецкое судно затонуло вместе с экипажем. Спасти удалось только двух человек, чуть позже в море было обнаружено тело одного погибшего. Судьба остальных 16 членов команды остается неизвестной.

По оценкам МЧС, одной из возможных причин затопления судна могло стать обледенение его корпуса. Однако бывший капитан «Онеги» не уверен в том, что первопричиной случившегося было именно это. По его версии, судно могло накрениться и в трюмы поступило слишком большое количество забортной воды. Сейчас на поиски пропавших моряков брошены значительные силы спасателей. Поиски осложняются тем, что в районе ЧП бушует шторм.