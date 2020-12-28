Бывший капитан «Онеги» назвал свою версию трагедии в Баренцевом море

Возможной причиной затопления рыболовецкого судна «Онега» могло стать поступление забортной воды в отсеки корабля при критическом крене. Такую версию произошедшего не исключает бывший капитан судна Александр Забавников. В переписке со «Звездой» он усомнился в вероятности обледенения корпуса парохода, как первопричины ЧП.

Со слов экс-капитана «Онеги», это могло лишь послужить дополнительным фактором, который привел к затоплению корабля.

«Возможно, при выборке орудий лова накренился пароход, возможно было поступление заборной воды и он не вернулся уже в прежнее положение. Это минутное дело и возможности что-то предпринять у экипажа уже не было», - счел Забавников.

Инцидент произошел сегодня утром в акватории Баренцева моря в районе архипелага Новая Земля. Судно с 19 рыбаками на борту перестало выходить на связь. Позже выяснилось, что оно затонуло. Проходивший мимо корабль «Войково» поднял из воды двух человек. Позже в море было найдено тело одного погибшего, судьба остальных членов экипажа остается неизвестной.