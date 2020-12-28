Сестра одного из моряков с затонувшей «Онеги» рассказала о последней беседе с братом

Последний раз экипаж затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега» выходил на связь 13 декабря. Об этом в разговоре со «Звездой» сообщила сестра одного из моряков Елизавета. Девушка добавила, что из-за пандемии коронавирусной инфекции команда длительное время оставалась на судне, не сходя на берег.

«Они ушли примерно 12 или 13 декабря. Они зашли в порт Мурманска, их не выпускали на берег. Там они пробыли два дня, потом они пошли в Норвегию, ну и все, больше с ними связи не было. На состояние судна он не жаловался, ничего подобного нам не говорил. Пока с нами никто не связывался, я узнала о случившемся в Интернете», - рассказала Елизавета.

Трагедия произошла сегодня около половины восьмого утра. На борту затонувшего судна находилась команда из 19 человек. Спасти удалось двух рыбаков, их подобрал проходивший мимо корабль «Войково». Поисками 17 человек занимается МЧС и экипажи других кораблей. Одной из возможных причин трагедии могло послужить обледенение корабля, сообщили в МЧС. Попав в шторм, судно моментально затонуло.