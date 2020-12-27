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Эксперт назвал главные правила использования пиротехники

Ирина Киселенко
14:02 27.12.2020
При приобретении изделия нужно внимательно осмотреть внешний вид упаковки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Simon Katzer, imageBROKER, Globallookpress

Пиротехнику нужно покупать в специализированных магазинах, где работают профессионалы, которые смогут объяснить правила пользования пиротехнической продукцией. Об этом рассказал «Звезде» руководитель пиротехнической компании Сергей Семенов.

При приобретении изделия необходимо внимательно осмотреть внешний вид упаковки.

«Нужно убедиться, что оно (изделие - прим.ред) не повреждено и нет никаких сколов, трещин и потертостей. Проверить, чтобы на упаковке был четко прописан срок изделия и срок реализации. Если покупать изделие в сертифицированном магазине, то вам покажут сертификат», - сказал эксперт.

Эксперт также отметил, что нужно изучить инструкцию, на каждом изделии она очень четко и грамотно прописана.

После приобретения не стоит забывать, что все пиротехнические изделия боятся влагу и сырость. Нельзя хранить их в подвалах и в местах, где находятся продукты.

«Хранить нужно в сухом, прохладном месте и подальше от батареи. Нужно избегать того, чтобы ваши дети самостоятельно могли использовать это изделие», - поделился Семенов.

Второе, что нужно учитывать при пользовании пиротехникой, – расстояние безопасной зоны.

«Расстояние безопасной зоны. Каждое изделие должно находиться на расстоянии 20-25 сантиметров. Поджигаем на расстоянии вытянутой руки. Лучше всего поджигать бенгальскими огнем, это такой лайфхак. Потому бенгальский огонь затухает на ветру, но горит продолжительное время. Подожгли и быстрым шагом удалились», - поделился эксперт.

Также нельзя забывать о местности, где запускается пиротехника. Нужно убедиться, что рядом нет деревьев, проводов и животных.

«Прежде, чем поджигать, нужно убедиться, что нет деревьев и проводов. И что нет в радиусе животных. Бывает, что хозяева выпускают погулять животных во время салюта, а потом долго ищут их», - сказал Семенов.

Эксперт также отметил, что многие покупатели задают вопрос, можно ли запускать пиротехнику с рук.

«Очень часто задают вопрос, а что можно запускать с рук? Можно ли запускать с рук ракеты? Категорически нет», - подчеркнул он.

По словам Семенова, можно держать в руке лишь бенгальский огонь, при этом желательно предварительно налить стакан с водой на всякий случай, а также дома использовать традиционные хлопушки.

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