Дизайнер рассказала о главных трендах в украшении новогодней елки

Украшая новогоднюю елку, следует учитывать несколько макротрендов. В частности, тренд на минимализм и экостиль. Об этом рассказала «Звезде» дизайнер Надежда Кузина.

Украшая ель в стиле «минимализм», на дерево вешают еле заметные 5-10 одинаковых украшений.

«Если мы говорим про минимализм, это означает, что на елке минимум декора или его совсем нет. Минимум это значит, что вы взяли 5-10 одинаковых шариков незаметных и повесили на елку. В этом случае елка должна быть идеальной формы - пушистая, красивая и сама по себе являться декором», - объяснила Кузина.

А ель с интегрированными гирляндами можно и вовсе не украшать, отметила дизайнер.

«Почему лучше сделать так, чем покупать гирлянды и обматывать ими елку, потому что тогда огонечки будут распределены более равномерно и вид будет более аккуратный. Если вы выбрали с интегрированной гирляндой, то можно вообще не украшать, потому что елка и так уже выглядит хорошо и минималистично», - поделилась она.

Еще один главный тренд этого года - эко. В таком случае искусственная елка должна выглядеть максимально похожей на настоящую.

«Если сравнить искусственную елку и настоящую, то станет понятно, что природная елка имеет несовершенства. Иногда у нее "лапки" торчат под странными углами или макушка не такая аккуратная», - сказала эксперт.

Выбирая такой стиль, нужно добавить побольше декора, пояснила Кузина.

«Если вы на такую елку повесите три шарика, то это будет выглядеть не хорошо», - уточнила она.

Особое внимание нужно уделить елочным шарам. Так, очень модно будут смотреться елки, украшенные в один или два цвета.

«Сейчас в моде белый и серебряный цвет и шарики могут быть нескольких форм, но одинаковые по размеру», - добавила дизайнер.

В этом году следует отдавать предпочтение украшениям натуральных материалов.

«Например, лента из некрашеного льна или из хлопка, у которого "бахрамушки" торчат вверх и вниз. Используйте декор, который больше похож на "hand made". Например, могут быть деревянные игрушки или что-то, что вы сделали своими руками», - заключила Кузина.

Ранее в Роскачестве дали рекомендации по выбору живой елки к Новому году. При покупке новогоднего дерева необходимо обратить особое внимание на состояние хвои - она не должна быть сухой. Ветки дерева должны быть гибкими, не сухими. При тряске иголки не должны сыпаться.