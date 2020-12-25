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Врач объяснил, когда головная боль становится поводом посетить стоматолога

Светлана Иванова
11:33 25.12.2020
Регулярная головная боль по утрам может сигнализировать о бруксизме.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: imagebroker, Ulrich Niehoff, Globallookpress

Врач-стоматолог, медицинский эксперт Алексей Антипенко рассказал, что регулярная утренняя головная боль может сигнализировать о бруксизме - заболевании, связанном с гиперфункцией жевательных мышц ночью.

«Как правило, головная боль появляется после пробуждения, вернее, она нарастает в фоновом режиме во время сновидений, и вы ее ощущаете, когда просыпаетесь. Это чаще всего связано с гиперфункцией жевательных мышц в ночное время суток, то есть во время сна», - объяснил эксперт.

Как отметил врач, с точки зрения неврологии подобное происходит при нарушении баланса деятельности центральной и периферической систем. С точки зрения психологии и физиологии - из-за хронического стресса.

«Когда человек находится в стрессе, то у него начинается постоянная нервная загрузка именно мозга на фоне того, что он переживает, и эти переживания не заканчиваются даже ночью», - пояснил стоматолог.

Антипенко добавил, что признаки такой психической перегрузки можно заметить и днем, когда человек сильно сжимает зубы во время автоматической работы или, наоборот, при сложной деятельности и стрессовых ситуациях.

Другими признаками бруксизма являются болезненность жевательных мышц при пальпации, скрежет зубами во время сна, плохой сон, чувствительность зубов при приеме холодной или горячей пищи, вертикальные трещины эмали зубов и сколы. Чаще всего в этом случае повреждения становятся заметны на передних зубах. Еще один неприятный симптом - прогрессирующая стираемость зубов по вертикали.

«У бруксизма очень неприятный момент помимо головной боли - это прогрессирующая стираемость зубов по вертикали - безвозвратно исчезают жевательные поверхности и режущие края», - рассказал эксперт.

По словам Антипенко, чтобы избавиться от проблемы, нужно, прежде всего, снять гипертонус мышц. Для этого используются уколы ботокса, с помощью которых мышцы фиксируются в расслабленном состоянии, препятствуя избыточному сокращению. Также для лечения применяется специальная каппа. В любом случае необходимо обратиться к специалисту, резюмировал стоматолог.

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