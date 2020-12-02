«Времена братьев Райт»: эксперт оценил риски работы пилотов в новой системе с бумажными картами

Недоработки в новой структуре воздушного движения в России чреваты большими рисками. В этом уверен независимый технический эксперт Юрий Антипов.

Речь о системе, которая касается всех аэродромов в европейской части страны и некоторых на Урале. Новая схема вводит 242 новых участка воздушных трасс и меняет саму навигацию. По замыслу инициаторов, это должно облегчить работу диспетчеров и уменьшить задержки.

Однако, к намеченному сроку поставщики аэронавигационных данных не успели внести информацию в систему по всем аэропортам. Теперь пилотам предстоит осуществлять заход на посадку и приземление по бумажным картам.

«Если мы говорим о новой навигационной системе, то перед вводом ее в работу ее надо полностью отработать по всем параметрам. Особенно в свете того, что как выяснилось, некоторые аэропорты не подали данные, а система начинает работать. Получается, что пилоты будут вынуждены искать аэродромы по бумажным картам. Возвращаемся во времена братьев Райт, когда появились первые самолеты. Это очень большой минус и риск, сами понимаете. Особенно если погодные условия плохие или ночь, пилоты будут садиться в ручном режиме. Сама отрасль от таких решений страдает», - уверен эксперт.

С ним в корне не согласен Заслуженный летчик России Олег Серов, который ранее прокомментировал проблему в разговоре со «Звездой». По его мнению, летчики обязаны владеть всеми способами навигации, в том числе и с использованием бумажных карт.

С его слов, у профессионального пилота использование традиционных навигационных сборников не должно вызывать паники и проблем.