Политолог назвал главные задачи преемника Чубайса в «Роснано»

Нанотехнологии изжили себя и утратили новизну, поэтому кадровые перемены в корпорации «Роснано» вполне очевидны. Таким мнением со «Звездой» поделился политолог Илья Гращенков. Он оценил кандидатуру нового руководителя корпорации и предположил, чем тот займется на своем посту.

«Мы живем в мире, где нанотехнологии уже используются в каждом производственном процессе. Мне кажется, Куликов назначается для оптимизации "Роснано" и перевода корпорации в подраздел ВЭБа, где они от разработок перейдут к исполнению ранее намеченных планов. Куликов выступит аудитором, который будет сопровождать корпорацию в дальнейшем», - предположил Гращенков.

Сегодня президент России Владимир Путин предложил пост главы корпорации «Роснано» первому зампреду Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову. По мнению некоторых экспертов, на решение главы государства повлияла профессиональная репутация и достижения Куликова.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что кабмин проведет оптимизацию институтов развития. В частности, по его словам, будет сформирован крупный инвестиционный блок на базе ВЭБ с передачей под его контроль «Корпорации МСП», Российского экспортного центра, ЭКСАР, «Роснано» и четырех фондов, в том числе фонда «Сколково», Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонда инфраструктурных и образовательных программ и Фонда развития промышленности.

В октябре некоторые СМИ сообщили, что Анатолий Чубайс может покинуть пост главы «Роснано», потому что ему поступило предложение «заняться Арктикой».