«Дым стоял на всю Ленинградку»: очевидец рассказал о пожаре на севере Москвы

Жители севера Москвы, которым из-за пожара в кабельном коллекторе отключили электричество, могут остаться без коммунальных услуг в течение нескольких суток.

В этом уверен очевидец пожара, проживающий в одном из обесточенных домов. В беседе со «Звездой» мужчина поделился своими опасениями.

«Я боюсь, что это затянется на несколько суток. Это силовой кабель, который идет с подстанции, который питает весь наш район. Это надо потушить, затем кинуть аварийный кабель и запустить свет. Я не думаю, что это обойдется одним вечером», - рассказал очевидец.

Сейчас без света и воды находятся жильцы 15 многоэтажек в районе Ленинградского проспекта. Попасть в коллектор спасатели не могут из-за сильного напряжения. Для жильцов отключение электричества стало полной неожиданностью, отметил очевидец.

«Минут 40 назад вырубило свет. Я думал, что у меня автомат сработал. Нет, смотрю весь подъезд. Вышел на улицу, а тут горит кабельный коллектор. Сразу пожарные и МЧС все оцепили. Дым стоял на всю Ленинградку», - добавил мужчина.

Огнем объят участок коллектора около 500 метров, а его общая протяженность почти шесть километров. В ближайшее время предстоит отключить еще несколько десятков домов. Движение по дублеру магистрали перекрыто.