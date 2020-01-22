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Врачи оценили опасности нового коронавируса для России

Александра Арсентьева
17:20 22.01.2020
Вакцины и диагностика только разрабатываются, поэтому самое главное - установить наблюдение за потоком приезжающих в страну и проводить мониторинг их состояния прямо в аэропорту, заявил один из медиков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: imago-images.de, Globallookpress

Врачи рассказали, насколько опасен новый коронавирус для России и какова вероятность его распространения. Своим мнением медики поделились со «Звездой».

«Основная опасность - это единичные завозные случаи, исключать которые нельзя. Исключать их не может ни одна страна в мире. Классическая цепочка событий - это когда человек в инкубационном периоде, не зная, что он инфицирован, пересекает границу и заболевает уже на новой территории», - заявил руководитель центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДФУ, доктор биологических наук Михаил Щелканов.

По его словам, усиление только пограничных мер недостаточно, необходимо поддержание всей системы биологической безопасности, что сейчас и делается в России.

«Коронавирус опасен для любой страны, он передается очень активно. И если в прошлом было сомнение, передается ли он от человека к человеку, то теперь очевидно, что передается. Вирус вызывает тяжелые пневмонии и смертность в ряде случаев, и это тяжелое заболевание», - рассказала руководитель отдела вирусологии НИИ экспериментальной медицины РАМН, эксперт ВОЗ Лариса Руденко.

Пострадают ли россияне от вируса - это зависит от наших служб Санэпиднадзора. По ее словам, вакцины и диагностика только разрабатываются, поэтому самое главное - установить наблюдение за потоком приезжающих в страну и проводить мониторинг их состояния прямо в аэропорту.

«Он может прийти в нашу страну, и вы знаете, уже есть случаи и в США, и это завозные случаи людей, которые прилетели из Китая. Но теперь нужно мониторить и другие рейсы, не только из Китая, вирус уже в Малайзии зарегистрирован в Таиланде, США и Австралии, -  вирус распространяется очень быстро. Надо ввести карантинные кордоны - это единственное, что можно сейчас сделать», - отметила Руденко.

Как заявил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов, опасность коронавируса определяется количеством и скоростью распространения.

«Числом выявленных уже и зараженных надо умножить минимум на 100 это не диагностированные зараженные еще в инкубационном периоде и летальность выявляется не маленькая если из 400 - 10 человек - это прилично», - сказал он.

Жемчугов отметил, что при росте количества заболевших будет расти и число погибших. В первую очередь, по его мнению, нужно подумать о безопасности Дальнего Востока.

Врач-иммунолог оценил степень защиты России от вируса, как высокую. По его словам, у нашей страны большие традиции в этой сфере.

«В прошлом году у нас  было 100-летие противочумной службы. Мы на мировом уровне работаем про профилактике особо опасных инфекций... В Иркутске есть противочумный институт. Он высочайшего уровня организации. Он призван работать против проникновения и противодействия опасным вирусам, а также отслеживать их на Дальнем Востоке. Я знаю по системе, что там уже все в порядке. И мы защищены однозначно»,- сказал Жемчугов.

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