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Курс на кино: оценки и ожидания режиссеров от нового министра культуры

Сергей Рябинин
Ирина Егорова
14:04 22.01.2020
На должность Владимира Мединского назначена Ольга Любимова, глава департамента кинематографии. «Звезда» узнала, как на новое назначение отреагировали ключевые деятели культуры.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Yekaterina Shtukina, imago-images.de, Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

Должность министра культуры России в кабмине Михаила Мишустина с 21 января заняла Ольга Любимова, сменив Владимира Мединского. «Звезда» поинтересовалась, как в культурных кругах восприняли новость о назначении нового министра ведомства, каких изменений ждать от члена правительства, которая с 2018 года возглавляла департамент кинематографии ведомства.

Народный артист России, кинорежиссер Владимир Хотиненко рассказал, что часто общался с ней во времена ее руководства департаментом кино.

«Это безусловно компетентный, самостоятельный, имеющий свою точку зрения человек. Человек с основательным уровнем культуры», - охарактеризовал ее Хотиненко.

Он добавил, что «кинематографическая специфика не имеет значение», так как Любимова «компетентна во всех областях».

Кинорежиссер Сергей Урсуляк отметил и «генетику» нового главы ведомства.

«Считаю, что дочь Бориса Любимова не может навредить культуре, а может помочь. Меня успокаивает то, что я не слышал о ней плохих отзывов от кинематографистов, которых она курировала последние два года», - сказал он.

Художественный руководитель театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов «возлагает больше надежды» на новую главу министра культуры. Особенно отметив то, что данный пост заняла женщина.

«Мне кажется, что женщина, отвечающая за культуру - это стопроцентно плюс», - оценил новый пост Любимовой Грымов.

Также в качестве преимущества он назвал количество снятых Любимовой фильмов о православии.

Народная артистка России, кинорежиссер Светлана Дружинина отметила, что Любимова «доброжелательно относится ко всем новаторствам». В связи с этим кинорежиссер Юрий Быков высказался о возможных изменениях, и рассказал о своих ожиданиях.

«Может быть политика отбора материала для финансирования, особенно авторского кино, станет чуть либеральнее. И фильмы, которые не были поддержаны ранее, прозвучат», - предположил Быков.

Ольга Любимова была назначена на должность министра культуры 21 января по указу Владимира Путина. Правнучка великого актера Василия Качалова с апреля 2018 года возглавляла Департамент кинематографии Минкульта, стала восьмой по счету главой ведомства в истории РФ. 

Ольга Любимова училась в православной историко-филологической гимназии, затем закончила полную среднюю школу, а после - факультет журналистики МГУ и факультет театроведения ГИТИСа. Продолжительное время она работала на телевидении, где была задействована в проектах религиозной тематики.

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