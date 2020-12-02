В Ледовом дворце Петербурга ответили на претензии Роспотребнадзора после концерта Басты

Требования санитарной безопасности во время концерта Басты в Ледовом дворце Санкт-Петербурга соблюдались согласно постановлениям Роспотребнадзора и правительства города. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил заместитель директора дворца Георгий Николов.

Роспотребнадзор подал в суд на организаторов концерта по причине того, что, согласно видеозаписям с мероприятия, на нем собралось большое количество людей, которые не соблюдали социальную дистанцию.

«Мы делали все в рамках требований Роспотребнадзора, согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга, заполняемость меньше 50% (согласно требованиям, установленным до 1 декабря, концерт проходил 27 ноября. - Прим. ред.)», - сказал Николов.

По его словам, на входе бесплатно раздавались маски, помещение было оборудовано разметкой и санитайзерами, информационные объявления были развешаны на стендах и звучали по громкоговорителю, как в здании, так и снаружи. Собеседник также подчеркнул, что проверка Комитета культуры 27 ноября не выявила каких-либо нарушений при подготовке к проведению мероприятия.

«Видео, к сожалению, не отображают действительности. Видео, на которое ссылаются все СМИ, Роспотребнадзор и Комитет по культуре, это было видео самого артиста на его странице в Instagram. Видео размывчатое, не показывает, что кто-то где-то был без масок», - добавил Николов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала количество людей, присутствовавших на концерте, недопустимо большим. Она потребовала от местного управления Роспотребнадзора уточнить все обстоятельства проведенного мероприятия и принять необходимые решения.