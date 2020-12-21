Грачевский назвал Курляндского «добрым ребенком и прекрасным юмористом»

Советский и российский кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский назвал Александра Курляндского большим писателем, в котором уживались добрый ребенок и прекрасный юморист. Известного писателя не стало сегодня.

«Ушел из жизни большой русский писатель, большой, в котором абсолютно идеально совмещался замечательный добрый ребенок и прекрасный писатель-юморист. И то, и другое было вместе, или разделялось по отдельности. Это касалось и того, что он делал. Сколько написал книжек для детей. Сколько написал сценариев для "Фитиля". Сколько у него разных книжек вышло юмористических для взрослых», - рассказал Грачевский в комментарии «Звезде».

Он добавил, что с творчеством Курляндского в виде добрейших сценариев для любимых мультипликационных фильмов сталкивался каждый в нашей стране.

«Я, конечно, с большой тоской хочу сказать, что уходят такие гиганты. Уходят и уходят, но остаются их книжки написанные, сценарии, по которым сделаны фильмы, остается наша память друзей и тех, кто почитает и чтит талант этого писателя», - резюмировал Грачевский.

Сообщение о смерти Александра Курляндского появилось в понедельник, 21 декабря. С 1968 года писатель в совместной работе с Аркадием Хайтом и Феликсом Камовым создавал сценарий мультсериала «Ну, погоди!». По сценариям Курляндского сняли более 40 мультипликационных фильмов. Заслуженный деятель искусств России умер в возрасте 82 лет. Причина смерти не уточняется.