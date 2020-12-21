Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Коронавирус ТЕГИ

Доктор оценил опасность нового штамма коронавируса из Великобритании

Владислав Жемчугов
10:33 21.12.2020
Текущие мутации коронавируса незначительно увеличивают его контагиозность.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Dinendra Haria, Keystone Press Agency, Globallookpress

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов не нашел ничего критичного в появлении нового вида мутировавшего коронавируса на территории Великобритании. Как напомнил эксперт в комментарии «Звезде», COVID-19 видоизменяется постоянно, на данный момент известно уже о нескольких тысячах мутаций коронавируса.

«Текущие мутации ничего особенного из себя не представляют, поскольку увеличивают контагиозность на незначительную совершенно величину», - пояснил Жемчугов, подчеркнув, что эти показатели не дают назвать вирус в разы более заразным.

Кроме того, врач выразил уверенность, что на эффективность уже разработанных вакцин новый штамм COVID-19 также не повлияет.

Новую разновидность коронавируса выявили в Великобритании на прошлой неделе. Главный врач страны назвал данный штамм на 70% более заразным, чем обычный. Из-за его распространения ряд стран Евросоюза принял решение приостановить сообщение с Великобританией. Некоторые государства пока только рассматривают такую возможность.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.