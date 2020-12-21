Доктор оценил опасность нового штамма коронавируса из Великобритании

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов не нашел ничего критичного в появлении нового вида мутировавшего коронавируса на территории Великобритании. Как напомнил эксперт в комментарии «Звезде», COVID-19 видоизменяется постоянно, на данный момент известно уже о нескольких тысячах мутаций коронавируса.

«Текущие мутации ничего особенного из себя не представляют, поскольку увеличивают контагиозность на незначительную совершенно величину», - пояснил Жемчугов, подчеркнув, что эти показатели не дают назвать вирус в разы более заразным.

Кроме того, врач выразил уверенность, что на эффективность уже разработанных вакцин новый штамм COVID-19 также не повлияет.

Новую разновидность коронавируса выявили в Великобритании на прошлой неделе. Главный врач страны назвал данный штамм на 70% более заразным, чем обычный. Из-за его распространения ряд стран Евросоюза принял решение приостановить сообщение с Великобританией. Некоторые государства пока только рассматривают такую возможность.