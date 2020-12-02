Астроном анонсировал мощные вспышки на Солнце в ближайшее время

Профессор РАН, заведующий отделом физики и эволюции звезд Дмитрий Вибе в разговоре со «Звездой» заявил, что не нужно опасаться усиления активности на Солнце. Также, по словам астронома, взрыва небесного тела на данный момент ожидать не стоит.

«Это абсолютно лишняя паника. Дело в том, что одно из очень характерных свойств Солнца состоит в том, что существует периодическое усиление солнечной активности. То есть на Солнце чередуются максимумы активности и минимумы. И вот сейчас начинается очередной максимум», - сказал Вибе.

Также профессор объяснил, что на данный момент приближается 25-й максимум солнечной активности, и в появлении на Солнце вспышек нет ничего удивительного или настораживающего.

«Когда говорится, что произошедшая вспышка самая сильная за последние три года, нужно понимать, что эти последние три года были годами минимума солнечной активности. И было бы очень странно не получить какую-то сильную вспышку, которая знаменует собой прекращение минимума. С точки зрения обширного интервала времени эти вспышки абсолютно ничего из себя не представляют», - отметил астроном.

Кроме того, Вибе добавил, что в ближайшие годы, а может, даже и месяцы стоит ожидать существенно более сильных вспышек.

«Никто не взрывается. Солнце - это очень стабильный объект. С точки зрения полного выделения энергии на Солнце эти вспышки - крохотные малозначительные искорки в мощном пламени», - подчеркнул он.

По словам профессора, нужно понимать: несмотря на зрелищность этих вспышек, их энергетика не идет ни в какое сравнение с энергетикой самого Солнца.