Расчет, контроль и алгоритмы: как устроена работа систем ракеты «Ангара-А5»

Сотрудники КБ «Салют» в эфире программы «Военная приемка» рассказали о технических характеристиках запущенной на этой неделе ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Плесецк. В частности, конструкторы отметили, что при создании «Ангары» были использованы все последние достижения научного и технического прогресса.

«Учитывая, что разработка велась все последние годы, в «Ангаре» применены все последние достижения нашей науки и техники. Прежде всего, широко используется электронная компонентная база, несколько компьютеров стоят. В процессе полета и расход газонаддува, и расход топлива, все это рассчитывается компьютерами и подается в двигатели исходя из тех параметров, которые изначально заданы алгоритмами», - заявил генеральный директор КБ «Салют» Сергей Кузнецов.

В свою очередь, заместитель генерального конструктора КБ «Салют» Михаил Аралкин подчеркнул, что все системы ракеты-носителя находятся в единой сети для лучшего взаимодействия во время полетов.

«Вся эта ракета - это один большой компьютер. Все системы: навигационные системы, система управления, система измерения и передачи телеметрической информации, системы измерений абсолютного давления, система измерения расхода топлива - везде использованы цифровые технологии и вычислительные компьютеры. Они объединены в одну вычислительную сеть, передаются по цифровым линиям и обрабатываются», - объяснил конструктор.

Пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» прошел в понедельник, 14 декабря, с космодрома Плесецк в Архангельской области. До этого носитель стартовал только раз - в декабре 2014 года.

«Ангара» - семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители различных классов - от легкого до тяжелого: легкие «Ангара-1.2», средние «Ангара-А3», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности - «Ангара-А5В».

Предполагается, что «Ангара» должна полностью заменить ракеты-носители «Протон-М» в 2024 году.