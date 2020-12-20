Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Расчет, контроль и алгоритмы: как устроена работа систем ракеты «Ангара-А5»

Владимир Расходчиков
10:05 20.12.2020
Участвовавшие в создании ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» конструкторы объяснили, как устроена техническая начинка ракеты и как происходит взаимодействие всех систем корабля.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сотрудники КБ «Салют» в эфире программы «Военная приемка» рассказали о технических характеристиках запущенной на этой неделе ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Плесецк. В частности, конструкторы отметили, что при создании «Ангары» были использованы все последние достижения научного и технического прогресса.

«Учитывая, что разработка велась все последние годы, в «Ангаре» применены все последние достижения нашей науки и техники. Прежде всего, широко используется электронная компонентная база, несколько компьютеров стоят. В процессе полета и расход газонаддува, и расход топлива, все это рассчитывается компьютерами и подается в двигатели исходя из тех параметров, которые изначально заданы алгоритмами», - заявил генеральный директор КБ «Салют» Сергей Кузнецов.

В свою очередь, заместитель генерального конструктора КБ «Салют» Михаил Аралкин подчеркнул, что все системы ракеты-носителя находятся в единой сети для лучшего взаимодействия во время полетов.

«Вся эта ракета - это один большой компьютер. Все системы: навигационные системы, система управления, система измерения и передачи телеметрической информации, системы измерений абсолютного давления, система измерения расхода топлива - везде использованы цифровые технологии и вычислительные компьютеры. Они объединены в одну вычислительную сеть, передаются по цифровым линиям и обрабатываются», - объяснил конструктор.

Пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» прошел в понедельник, 14 декабря, с космодрома Плесецк в Архангельской области. До этого носитель стартовал только раз - в декабре 2014 года. 

«Ангара» - семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители различных классов - от легкого до тяжелого: легкие «Ангара-1.2», средние «Ангара-А3», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности - «Ангара-А5В».

Предполагается, что «Ангара» должна полностью заменить ракеты-носители «Протон-М» в 2024 году.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.