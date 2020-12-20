В РАН рассказали, как москвичам увидеть великое соединение Юпитера и Сатурна

Великое соединение Юпитера и Сатурна будет видно невооруженным взглядом. Однако москвичам придется потрудиться, чтобы увидеть сближение двух самых больших планет Солнечной системы, которое ожидается 21 декабря. Об этом рассказал «Звезде» заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

«Это явление будет видно невооруженным глазом. Единственное, чем южнее его наблюдать, тем лучше. К примеру, на широте Москвы, Юпитер и Сатурн будут на очень небольшой высоте над горизонтом. То есть москвичам нужно будет сразу после захода солнца искать место с хорошо открытым горизонтом в юго-западной части неба», - пояснил ученый.

Ранее сообщалось, что Юпитер и Сатурн в момент соединения будут восприниматься невооруженным глазом, как яркая двойная звезда. На самом деле планеты будут находиться друг от друга на расстоянии 750 миллионов километров.

«Это яркие планеты. На самом деле они украшают наше вечернее небо довольно давно, постепенно приближаясь друг к другу. И 21 декабря они приблизятся на минимальное расстояние, а потом начнут удаляться. Их будет видно, но уже в условиях очень светлого неба, на заре», - рассказал Дмитрий Вибе.

Он отметил, что чем южнее по широте будет находиться наблюдатель, тем выше над горизонтом будут Юпитер и Сатурн, и тем удобнее будет смотреть на великое соединение двух планет.

Известно, что аналогичное сближение двух планет-гигантов происходило 4 марта 1226 года. Следующее воссоединение прогнозируется 15 марта 2080 года.