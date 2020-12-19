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Врач рассказал, можно ли детям бодрствовать в новогоднюю ночь

Анна Касаткина
22:46 19.12.2020
По словам специалиста, самые интересные для ребенка праздничные активности не должны проходить в слишком позднее время.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: pixabay

Бодрствование в новогоднюю ночь не принесет какого-либо вреда организму ребенка, если у него нет регулярной привычки ложиться спать поздно. Попытка же заставить малыша отправиться в постель, когда он этого не хочет, приведет к капризам, рассказал «Звезде» в преддверии праздников врач-психотерапевт сомнологического центра «Академия» Леонид Третьяк.

«Новый год точно должен быть в приоритете, у ребенка должно быть ощущение праздника, праздности, это должно быть необычно. Скорее, проблемы возникают, когда родители начинают принуждать детей спать после определенного момента… Если это не регулярная привычка, не каждый вечер дети ложатся спать поздно, это не имеет каких-то последствий для организма», – пояснил он.

По словам специалиста, ребенок заснет сам, как только подойдут «ворота сна», если ему не мешать и не перевозбуждать его дополнительной активностью. Поэтому все самые интересные для ребенка события – например, запускание пиротехники – должны происходить сразу после полуночи, уточнил Третьяк.

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