Подруга Арбитмана поделилась воспоминаниями о писателе

Подруга ушедшего из жизни сегодня Романа Арбитмана Диляра Тасбулатова поделилась воспоминаниями о писателе-фантасте. В разговоре со «Звездой» журналист заявила, что прозаику в своих произведениях удавалось решать сложную задачу – писать о будущем в ироническом ключе.

«Интеллектуальный, настойчивый, добрый, ироничный, из тех, с кем приятно общаться в целом. Он очень интересный писатель. В общем, новость ужасная, очень жаль. Один из немногих, кто давал новые смыслы. Какие-то паттерные предвидения, это новые жанры в литературе. Сложно писать о будущем, особенно в ироническом ключе»,- сказала Тасбулатова.

Напомним, что писатель-фантаст Роман Арбитман, известный под псевдонимом Лев Гурский, умер сегодня на 59-ом году жизни в Саратове, причиной смерти стало заражение коронавирусной инфекцией.

Роман Арбитман, известный под псевдонимом Лев Гурский, родился 7 апреля 1962 года в Саратове. Он написал более 30 книг. В октябре этого года литератор представил книгу «Министерство справедливости», которая стала его последним произведением. Прозаик является членом Союза российских писателей и Академии современной российской словесности