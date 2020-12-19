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Эпидемиолог рассказал, кто подвержен риску повторного заражения COVID-19

Иван Линдеманн
13:16 19.12.2020
Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян сообщил, что это может коснуться людей со слабым иммунитетом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Повторное заражение коронавирусом возможно. Об этом заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян. Но, как отметил специалист, на практике он этого пока не встречал.

«Я слышал, что повторные заражения существуют, но я их пока не видел. Детальное расследование повторных случаев не подтвердило заболевание», - рассказал он телеканалу «Звезда».

Также Тотолян сообщил, что в большей степени риску повторного заражения COVID-19 подвержены люди со слабым иммунитетом.

«У меня нет убеждения, что повторное заражение происходит. Теоретически оно возможно, базис для этого существует. Всегда есть определенная категория лиц, у которых иммунитет может не выработаться в результате перенесенного заболевания или в результате проведенной вакцинации. Это лица, у которых существуют или явные, или скрытые дефекты иммунной системы, так называемое иммунодефицитное состояние», - подчеркнул эпидемиолог.

Тотолян отметил, что зачастую тесты показывают неверный результат, существуют лабораторные ошибки, поэтому всегда надо проводить более детальное обследование.

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