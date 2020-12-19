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Космонавт оценил серьезность потери воздуха на МКС

Иван Линдеманн
12:01 19.12.2020
По словам Павла Виноградова, сейчас на станции идут штатные работы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: NASA-Imagery, Pixabay

Ничего особенного на Международной космической станции в настоящее время не происходит. Так космонавт Павел Виноградов прокомментировал сообщения о том, что резерв воздуха на МКС подходит к концу.

«У нас на сегодняшний день есть почти 1000 кубометров объема станции, в одном кубометре - 1000 литров воздуха, а утекает у нас меньше 800 граммов», - сказал он телеканалу «Звезда».

По его словам, сейчас на станции идут штатные работы.

«Ищем микроскопическую утечку. Воздуха у нас там навалом», - уточнил он.

О том, что запасы кислорода подходят к концу, ранее заявили в Центре управления полетами. Специалисты ЦУП посоветовали экипажу МКС как можно скорее найти новое место утечки.

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