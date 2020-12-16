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Астроном рассказал, как повлияет на Землю сильнейшая за последние 300 лет магнитная буря

Анна Касаткина
17:57 16.12.2020
По словам астронома, глобальных последствий от магнитной бури ожидать не стоит.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: kleo.ru

Жители крупных мегаполисов каждый день сталкиваются с более мощным воздействием, чем сильнейшая магнитная буря, ожидающаяся 16 декабря. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил заведующий лабораторией «Рентгеновская астрономия Солнца» ФИАН Сергей Кузин.

По его словам, магнитное воздействие люди ежедневно испытывают по дороге на работу и обратно.

«Мы каждый день сталкиваемся с гораздо более сильными магнитными возмущениями, например, когда в метро спускаемся. Там магнитные поля гораздо сильнее, чем магнитное поле Земли. Дважды в день мы проходим через шторм: когда едем на работу и с этой работы возвращаемся», - объяснил Кузин.

По словам астронома, глобальных последствий от магнитной бури ожидать не стоит - Солнце просто входит в очередной цикл активности.

«Катастрофы не будет ни сейчас, ни в ближайшие несколько сот лет... У Солнца есть 11-летний цикл активности, сейчас начинается подъем активности, сейчас больше вспышек идет, выбросов вещества. Эти выбросы вещества и провоцируют на Земле магнитные бури. Нужно понимать, что это происходит каждые 11 лет, и в прошлый раз мы это пережили, и в позапрошлый раз ничего не было. Этот цикл ожидается довольно слабым», - сказал ученый.

Он также опроверг то, что буря может спровоцировать отключения электричества и Интернета. По его словам, за все время была только одна авария, которую связали с космической плазмой.

«Там была просто огромная электрическая система, которая была закольцована... С тех пор с этой проблемой разобрались, и стали встраивать в такие системы защиту. Человечество научилось реагировать на это», - отметил Кузин.

Ранее сообщалось, что 16 декабря ожидается сильнейшая за последние 300 лет магнитная буря, которая якобы способна погрузить Землю во тьму на шесть дней.

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