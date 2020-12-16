Эксперт предупредил о росте зависимости людей от вспышек на Солнце

На жизнь человека все большее влияние оказывает солнечная активность и возникающие из-за нее магнитные возмущения. Как пояснил главный научный сотрудник лаборатории физики Солнца и космических лучей ФИАН Сергей Богачев в комментарии «Звезде», это происходит из-за усиливающейся роли спутников и техники в современном мире.

«Надо понимать, что техника все больше выходит в космос, все больше мы от этого зависим. Навигация, связь и так далее. Плюс есть планы по колонизации Луны, Марса, поэтому в каком-то смысле космические штормы на нас оказывают все большее влияние, через эти связи, через спутники, через аппараты. Плюс человек после выхода в космос, колонизации планет окажется без защиты земной атмосферы, и вопрос связи с жизнью человека будет очень актуален», - отметил эксперт.

Кроме того, специалист подчеркнул, что до поверхности Земли, «находящейся в воздушном океане», редко доходят возмущения такой силы, чтобы повлиять на технику или здоровье людей.

«Наиболее сильные штормы происходят в околоземном космическом пространстве, где выходят из строя спутники. До Земли доходят отголоски, соответственно, только после самых сильных событий на Солнце эти отголоски бывают такой силы, что выводят из строя технику», - пояснил Богачев.

Он добавил, что специалисты не ожидают вспышек и других крупных событий на Солнце в последние дни 2020 года. Поэтому магнитных бурь в ближайшее время тоже не будет.