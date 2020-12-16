Энерготерапевт рассказала, в чем встречать год быка и какие дарить подарки

Символом наступающего 2021 года является металлический бык. По мнению энерготерапевта Оксаны Александровой, следующие 12 месяцев будут намного легче предыдущих.

«Если год крысы более воинственный, то год быка - про справедливость, трудолюбие и обдумывание своих поступков», - сказала она телеканалу «Звезда».

Александрова подчеркнула, что в 2021 году люди будут пожинать свои плоды, а если возникнут конфликты, то они очень быстро разрешатся.

«Этот год, в котором будут очень актуальны темы очистки воздуха, уколов - могут появиться какие-то разработки в этой сфере», - добавила эксперт.

Что касается подарков на Новый год, то, по мнению энерготерапевта, дарить фигурку быка можно не всем.

«Многие считают у нас, что хорошо дарить символ быка, но здесь надо быть осторожнее, потому что этот символ дарить можно не всем. Если в доме есть фигурка козы, то бык может привлечь беды. А если вы боитесь быка, то с собой можно носить крысу, потому что бык с крысой дружат, бык отвлечется на крысу», - уточнила Александрова.

По ее словам, встречать год быка лучше в одежде следующих цветов: белый, серый, серебристый, золотой, коричневый, желтый, желто-коричневый.