Эксперт рассказал, почему сбои в работе WhatsApp чаще происходят у москвичей

Пост-интернет эксперт, представитель компании Clostra Антон Меркуров в разговоре со «Звездой» рассказал, что сбои в работе периодически случаются у всех мессенджеров, однако, когда подобное происходит с таким популярным приложением, как WhatsApp, это сразу становится известно.

«”Падают” все приложения, но, если оно большое, массовое, естественно, мы это замечаем. Они и дальше будут “падать”, и конечно же это главная тема к тому, что дальше будут появляться технологии, которые будут более отказоустойчивыми и помогут обеспечить связь всему миру со всем миром. В условиях природных катастроф, когда падают вышки сотовой связи, каких-то аварий, нам необходим инструмент, который будет работать в любой ситуации. Я думаю, в ближайшее время все это появится», - сказал специалист.

Также эксперт объяснил, почему среди россиян сбои в WhatsApp чаще всего возникают у москвичей. По словам Меркурова, крупные узлы Сети расположены в больших городах, поэтому, если происходят какие-то сбои, они всегда отражаются на жизни мегаполисов. Кроме того, эксперт рассказал, что подобные сбои чаще всего происходят из-за допущенной ошибки в работе программистов.

Ранее пользователи некоторых стран сообщили о проблемах в работе популярного мессенджера WhatsApp. Среди них были россияне. Об этом стало известно со страницы сервиса Downdetector, который отслеживает работу ряда интернет-ресурсов.

Наибольшее количество проблем возникает при попытке подключиться к сервису. Отмечается, что сложности с этим испытали 95% пожаловавшихся на работу WhatsApp пользователей.

Чаще всего жаловались на неполадки в работе мессенджера жители Европы (Испании, Франции, Италии, Германии, Бельгии, Великобритании) и некоторых латиноамериканских стран, среди которых Мексика, Бразилия, Аргентина и Перу.