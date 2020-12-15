Кинолог объяснила, почему важно приобретать зимнюю одежду для собак

Зимняя одежда для собак - это не маркетинговый ход, а необходимость. Вещи защищают животных не только от холода, но, например, от грязи. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала кинолог Анастасия Соловей.

«У нас, допустим, есть голые мексиканские собачки, которые привыкли жить в теплом климате. Ни морозов, ни снега они в жизни никогда не видели - только когда к нам прилетели. И чтобы они гуляли на улице, у них другого варианта нет. Одежда очень спасает от грязи. Длинношерстную собаку после каждой прогулки (два-три раза в день ее выгуливают) не намоешь», - подчеркнула специалист.

Кроме того, одежда спасает шерсть и кожу от реагентов.

«Это защита от грязи, это защита от соли - сейчас у нас очень много реагентов. Они нашу обувь разъедают, а что будет с нашей собачкой, с ее лапами, с ее шерстью? А если взять голую хохлатую, что будет с ее кожей, когда соль начнет разъедать тело животного?» - заявила кинолог.

Также Соловей рекомендовала покупать своим питомцам и обувь. Ее свойства такие же: защищает от холода, грязи и реагентов. Что касается материалов, из которых сделаны вещи, то тут конкретных советов нет - все зависит от самого животного и его хозяина.