Эксклюзив Жена Шакурова рассказала о его состоянии Анна Касаткина В СМИ появилась информация, что актера госпитализировали в связи с осложнениями после коронавируса. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Жена актера Сергея Шакурова Екатерина Бабалова прокомментировала информацию о его состоянии. Ранее СМИ сообщили, что артиста госпитализировали. «Все пока здоровы. Сергей Каюмович болел COVID в сентябре месяце. Двадцать пятого октября мы уже были совершенно здоровы, поэтому это какая-то старая новость», - сказала Бабалова «Звезде». В СМИ ранее появилась информация, что 78-летнего актера якобы положили в больницу в связи с ухудшением его состояния после перенесенной в октябре вирусной пневмонии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика