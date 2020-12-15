Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Жена Шакурова рассказала о его состоянии

Анна Касаткина
15:08 15.12.2020
В СМИ появилась информация, что актера госпитализировали в связи с осложнениями после коронавируса.
Жена Шакурова рассказала о его состоянии
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Жена актера Сергея Шакурова Екатерина Бабалова прокомментировала информацию о его состоянии. Ранее СМИ сообщили, что артиста  госпитализировали.

«Все пока здоровы. Сергей Каюмович болел COVID в сентябре месяце. Двадцать пятого октября мы уже были совершенно здоровы, поэтому это какая-то старая новость», - сказала Бабалова «Звезде».

В СМИ ранее появилась информация, что 78-летнего актера якобы положили в больницу в связи с ухудшением его состояния после перенесенной в октябре вирусной пневмонии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.