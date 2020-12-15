«Он был весь из парадокса»: Сергей Гармаш о Валентине Гафте

Валентин Гафт был парадоксальным человеком, многие его качества раскрывались только при общении с очень близкими людьми. Об этом рассказал народный артист РФ Сергей Гармаш в разговоре со «Звездой» на церемонии прощания в театре «Современник». Народный артист РСФСР скончался в субботу в возрасте 85 лет.

«У него было огромное количество любящих зрителей, почитателей этого великого артиста. Все-таки какая-то его часть была скрыта. Потому что очень многие его качества, черты - это можно было узнать только при очень близком общении. Он был невероятно парадоксален. Он мог начать обсуждение какой-то пьесы с похвалы и закончить тем, что ее брать ни в коем случае нельзя. Из этого парадокса он был весь», - поделился воспоминаниями Гармаш.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года. С 1969 года он был ведущим актером «Современника», где исполнил огромное количество ролей.

Не меньше знаковых и запомнившихся зрителю работ у народного артиста РСФСР и в кино. Среди них - роли в фильмах «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Забытая мелодия для флейты», «Чародеи», «По главной улице с оркестром», «Мастер и Маргарита», «Анкор, еще анкор!», «Аэлита, не приставай к мужчинам», «Сирота казанская» и другие.