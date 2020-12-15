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Ученый рассказал, чем опасен самый большой айсберг планеты в океане

Светлана Иванова
11:03 15.12.2020
Айсберг не может существенно навредить экосистеме или стать причиной какой-либо катастрофы, поскольку он постепенно разрушается.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: NASA

Гляциолог, заместитель директора Института географии РАН, полярник с 30-летним стажем и участник десятков экспедиций в Арктику и Антарктиду Николай Осокин рассказал, к чему может привести дрейфование самого большого айсберга планеты по Атлантическому океану.

Сейчас ледяная глыба площадью 4 200 квадратных километров направляется в сторону острова Южная Георгия и Южных Сандвичевых островов. Айсберг под номером А68а откололся от ледникового поля Ларсен С в Антарктиде в 2017 году и с тех пор путешествует по океану. 

По мнению ученого, айсберг не может существенно навредить экосистеме или стать причиной какой-либо катастрофы, поскольку он постепенно разрушается и его объемы уменьшаются.

«Это нормальный процесс, ледники, те, которые спускаются в воду, они продолжают двигаться, и в какой-то момент устойчивость ледяной плиты становится слишком маленькой, чтобы выдерживать. Там же волнение, море - оно как-то слегка шевелится, есть прилив, отлив тоже, поэтому льдина такая огромная все время испытывает какие-то колебания, поэтому, когда не выдерживает, она отламывается», - пояснил Осокин в комментарии «Звезде».

Ученый назвал маловероятной возможность айсберга А68а застрять на мелководье на многие годы, как предполагают некоторые ученые.

«Какое-то локальное воздействие, это холодная вода, поскольку лед все-таки тает, локально происходит охлаждение вокруг айсберга, какое-то распреснение, тоже локальное, никакой существенной роли не играет», - отметил Осокин.

По словам ученого, наиболее незавидная роль у пингвинов и тюленей, которые отправились в плавание вместе с ледяной глыбой.

«Самая большая опасность, как же там несчастные пингвины, которых вот и несет все дальше на север. Это единственная опасность», - подчеркнул гляциолог.

Он уверен, что размеры объекта исключают вероятность какой-либо аварии в океане, поскольку суда не могут не заметить огромный айсберг.

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