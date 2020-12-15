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Очевидец рассказал о владелице сгоревшего в Башкирии дома престарелых

Иван Линдеманн
11:29 15.12.2020
По его словам, она живет в соседней деревне.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Житель башкирского села, в котором находился сгоревший дом престарелых, поделился с телеканалом «Звезда» деталями произошедшего.

«Когда в половине четвертого утра с мигалкой подъехала пожарная машина, я только что встал», - рассказал очевидец, пожелавший не называть своего имени.

Он рассказал, что в данном учреждении было много пациентов - как тех, кто мог самостоятельно ходить, так и тех, кто не мог передвигаться без помощи. Постояльцы, по его словам, не жаловались на условия содержания.

«Места там не было, поэтому не поместили всех», - уточнил местный житель.

Он также сообщил, что владелица дома престарелых - жительница соседней деревни.

Ранее родственница погибшей во время пожара рассказала, что персонал должным образом ухаживал за всеми пациентами.

Возгорание в частной организации произошло в ночь на вторник, 15 декабря. В результате погибли 11 человек, четверым удалось спастись.

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