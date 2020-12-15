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Родственница погибшей рассказала об условиях содержания в сгоревшем башкирском доме престарелых

Иван Линдеманн
10:09 15.12.2020
Женщина сообщила, что ее свекровь находилась в доме престарелых в течение двух лет и была довольна уходом и лечением.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Гульназ Нигматуллина, у которой во время пожара в доме престарелых в Башкирии умерла 66-летняя свекровь, рассказала об условиях содержания в частной организации.

«Здесь за ними очень хорошо смотрели: их кормили, их купали. Ничего нет для того, чтоб мы сказали, что за ними плохо смотрели», - сообщила она телеканалу «Звезда».

Также невестка погибшей женщины отметила, что та не смогла бы выбраться из горящего здания без посторонней помощи, поскольку сильно болела.

«Мы сами в шоке, мы утром на работу приехали, на работе нам позвонили. Сейчас мы приехали, мы ничего не знаем», - подчеркнула Нигматуллина.

Женщина сообщила, что ее свекровь находилась в доме престарелых в течение двух лет и была довольна уходом и лечением.

Пожар в здании частной организации произошел в ночь на вторник, 15 декабря. В результате погибли 11 человек, четверо спаслись. СК возбудил уголовное дело.

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