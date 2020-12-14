Врач заявил, что Заворотнюк может полностью восстановиться после рака

Перенесшая рак мозга актриса Анастасия Заворотнюк может полностью восстановиться после болезни. О будущем пациентов, которые смогли победить онкологию такого типа, «Звезде» рассказал врач-онколог Юрий Покровский.

По его словам, многое зависит от вида опухоли, ее локализации и проведенного лечения, однако очень многие вылечившиеся пациенты «возвращаются в строй».

«Может быть, они не выполняют каких-то функций, связанных с точными науками или же какой-то точной работой, но они возвращаются в строй», - отметил Покровский.

Тот факт, что пациенты после лечения могут обслуживать сами себя, это уже «большое дело», подчеркнул специалист.

«Другое дело, что у них меняется абсолютно все, привычный жизненный уклад, работа, отношение ко всем... Но здесь большая роль отведена и родственникам, которые рядом с этими людьми», - добавил Покровский.

Ранее телеведущий Вячеслав Манучаров заявил, что Заворотнюк якобы удалось победить рак. По его словам, об актрисе теперь можно говорить «как о живом человеке».