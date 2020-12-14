Добровинский раскрыл смысл письма Ефремова с извинениями

Александр Добровинский, который представлял интересы пострадавшей стороны в деле о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым, получил от актера письмо с извинениями. Его копия есть у телеканала «Звезда».

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Ефремов написал, что в ходе слушаний «позволял себе нелицеприятные высказывания» в адрес Добровинского.

«Я взрослый и сознательный человек. Я никоим образом не должен был так себя вести по отношению к процессуальному противнику. Мне очень стыдно за свое поведение», - сообщил артист.

Он попросил Добровинского не держать на него зла.

В свою очередь, юрист рассказал «Звезде», что не обижен на Ефремова.

«Я получил письмо - это хорошо. Совершенно не ожидал, что Михаил Олегович такое напишет», - поделился он.

Также, по словам Добровинского, в письме нет тайного смысла.

«От меня очень многое зависело на суде, от меня многое зависело на апелляции. Я сделал свою работу, я считаю, на отлично. Я сделал именно то, что от меня хотели. Сегодня от меня не зависит практически ничего, поэтому сегодня, когда Михаил Олегович прислал это письмо, я был, скорее, тронут, чем что-либо другое. Это хорошо, если человек все понял», - добавил юрист.

Напомним, что Михаила Ефремова приговорили 7,5 года колонии общего режима за гибель курьера Сергея Захарова во время ДТП в центре Москвы.