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Эксперт рассказала, как правильно выбрать новогоднюю елку

Алена Миронова
15:16 12.12.2020
Следует обращать внимание на хвоинки и годовой прирост деревьев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Директор садового центра Вера Глухова рассказала «Звезде», как правильно выбрать новогоднюю елку.

Она посоветовала обращаться за качественным товаром в специализированные предприятия, например, в садовые центры.

«Во-первых, если это российское производство - они срезали недавно. Кроме сосен. Сосны давно срезают, готовят и они лежат. Когда выбираете, надо смотреть, чтобы не было желтых хвоинок. Принесли домой - поставьте на воду, обновите срез ножевкой или попросите, чтобы обновили. Поставьте на воду», - рекомендует эксперт.

Так дерево будет стоять дольше, даже если его потом будут крепить на специальную установку для хвойных растений.

«Пихты стоять будут дольше, они даже хвоинки не сбрасывают. Ели обыкновенные быстрее сбрасывают хвоинки», - заметила Глухова.

Сосны же, срубленные в регионах с более жарким климатом, будут более пушистыми.

«Обычно их (сосны - ред.) выращивают до 2-3 метров. Это максимум», - рассказала женщина.

Она добавила, что, поскольку средняя высота потолка составляет 2,6- 2,7 метров, обычно сосны и ели срезают до 2 метров.

«Пихта Нордмана нравится мне больше всех. Она не зимует в России. Только в южных регионах: Краснодарский край Ставропольский. В Крыму, в Сочи будут зимовать. В северных регионах, даже в Московской области они зимовать не будут. Их можно использовать только в качестве новогодней елки, срезанной», - отметила Глухова.

При выборе новогодней елки эксперт советует смотреть только на хвоинки, годовой прирост, пышность. Можно также потрясти ветки и посмотреть, не падают ли хвоинки.

Специалист добавила, что среди многообразия выбора она бы предпочла пихту. Дерево мягкое и не сбрасывает хвоинки так быстро, как ель.

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