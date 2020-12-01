Эксперт оценил инициативу лишать участников массовых беспорядков права на приобретение оружия

Инициатива о пожизненном лишении участников массовых беспорядков права на приобретение оружия оставит людей без возможности защищать себя в экстренных ситуациях. Такую точку зрения в разговоре со «Звездой» высказал эксперт по оружию Вячеслав Ванеев.

Он заявил, что выступает против «закручивания гаек» в области оборота оружия.

«Ныне действующий закон об оружии в течение тридцати лет уже устоялся и показал хорошие результаты. Он достаточно хорошо отсеивает весь криминал и достаточно хорошо отсеивает людей с нестабильно психикой и с неустойчивым социальным поведением», – сказал Ванеев.

Человек, который отбыл наказание за правонарушение, считается законопослушным гражданином и, соответственно, лишать его права на покупку оружия оснований нет, считает эксперт. В противном случае, гражданин может остаться без возможности защитить себя в экстренных ситуациях, в том числе, и при массовых беспорядках.

«Гражданское оружие во время массовых беспорядков применяется для защиты своих семей и для защиты своих жизней. Если мы лишим законопослушных граждан последнего шанса защитить свои семьи и защитить себя, я считаю, что это негуманно», – подчеркнул Ванеев.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой пожизненно лишать права на приобретение оружия за участие в массовых беспорядках.