Иммунолог рассказал о вреде ношения маски в мороз

Доктор медицинских наук и врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе со «Звездой» объяснил, почему не имеет смысла носить на лице защитную маску в мороз. Он заявил, что это может даже нанести вред, а не спасти носителя.

«Все знают, что влажная маска вредна. На морозе она будет влажной, будет конденсат. Маска лишается защитного свойства и начинает вредить», - сказал врач.

Жемчугов также подчеркнул, что в морозное время года вполне можно вовсе не использовать маску на улице, так как в воздухе нет микробов и вирусов, а соблюдать социальную дистанцию.

В Роспотребнадзоре ранее оценили эффективность шарфа вместо защитной маски. Как заявили в ведомстве, данный элемент одежды не является полноценной защитой, так как не устанавливает барьер между носителем и вирусом в воздухе.