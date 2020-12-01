Коллега Антоновой рассказал, как ее работа повлияла на музейное дело в России

Вместе с президентом Пушкинского музея Ириной Антоновой ушла целая эпоха не только в музейном деле, но и в культуре страны. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил заведующий отделом зарубежного искусства музея Вадим Садков.

«Ирина Александровна – это была эпоха целая не только в нашем музейном деле, но и в нашей культуре. Человек необычайно талантливый, но в то же время обладавший выдающимся организаторским даром», – сказал он.

Садков напомнил, что Антонова начинала как молодой ученый и писала диссертацию по венецианскому ренессансу, но когда ей предложили занять должность директора музея, она полностью погрузилась в эту работу. Собеседник также отметил, что к заслугам Антоновой относится выход страны на международный музейный уровень, в том числе участие в создании Международного совета музеев.

«Та эффективная выставочная политика, которую музей (Пушкинский – прим.) и многие другие музеи нашей страны проводят сейчас, это, естественно, тоже ее заслуга... Мы все, кто сейчас работает в музее, тоже зрелое поколение, она нас всех принимала на работу, мы все с ней работали. То, чем мы сами сумели стать, это в значительной степени было благодаря тому, что Ирина Александровна Антоновна правильно руководила. Это очень грустная весть для всех нас», – заключил он.

О смерти Ирины Антоновой стало известно 1 декабря. Она скончалась на 99-м году жизни. Причины смерти и другие подробности пока не разглашаются.