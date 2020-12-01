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«Человек фантастических способностей»: ректор РГГУ об Ирине Антоновой

Анна Панцулая
10:57 01.12.2020
Президент Пушкинского музея скончалась сегодня на 99-м году жизни.
«Человек фантастических способностей»: ректор РГГУ об Ирине Антоновой
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Ректор РГГУ Александр Безбородов в разговоре со «Звездой» поделился воспоминаниями об Ирине Антоновой. Заслуженный деятель искусств РСФСР ушла из жизни сегодня в возрасте 98 лет. Безбородов подчеркнул, что именно она была автором идеи расширенного образовательного пространства в крупном университете.

«Человек выдающийся совершенно, фантастических способностей, работоспособности и жизнелюбия. Безусловно, мы это видели каждую нашу встречу. Мы, конечно, скорбим Российским государственным гуманитарным университетом. Человек высочайшего интеллектуального и профессионального размера», - сказал он.

Ирина Антонова возглавляла Пушкинский музей в течение 52 лет. В 2013 году ее назначили президентом музея. Она является лауреатом двух Государственных премий РФ, кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», а также обладает множеством других наград.

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