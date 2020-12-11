Автоэксперт рассказал, как правильно «законсервировать» машину на зиму

Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов рассказал «Звезде», как правильно проводить консервацию автомобиля. Такая процедура становится особенно актуальной в зимний сезон.

Для консервации машины необходимо либо держать ее в период бездействия в тепле с немного приспущенными шинами, либо, если автомобиль стоит на улице, периодически прогревать его. Также возможно снять аккумулятор и занести его домой, чтобы не допустить полной разрядки.

«В основной из всей техники страдает аккумулятор, будь то мотоциклы или машины... Остальное промазывается силиконом», - подметил эксперт.

Необходимые для функционирования авто или мотоцикла жидкости, к примеру, машинное масло, сливаются после простоя. По словам Славнова, как правило, весной меняются все расходники.

«Если машина стоит где-то в легкодоступном месте зимой, необходимо прогревать ее и, как ни странно, включать кондиционер... Там есть резиновая прокладочка, и если кондиционер не включать, она, бывает, усыхает. И кондиционер уже работает неправильно. Поэтому советую это каждому автовладельцу», - отметил он.

Специалист добавил, что после простаивания страдают резиновые детали в автомобиле, а также сохнет двигатель из-за того, что масло стекает в картер. Этих проблем помогает избежать прогревание машины. Однако, если осуществлять его не выходит, нужно правильно выполнять консервацию.

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