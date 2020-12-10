Экономист оценил инициативу правительства по оформлению пенсий в банках

Кандидат экономических наук Константин Добромыслов прокомментировал «Звезде» подготовленные правительством РФ поправки о возможности получения пенсий вне госорганизаций. По мнению эксперта, данное решение требует пояснений.

Так, экономист обратил внимание на то, что пока неясно, в каком виде будет выполняться процесс выдачи пенсий негосударственными организациями.

«Если банки возьмут на себя функции МФЦ, то это хорошее решение. Однако возникнет вопрос распределения нагрузки - банки не станут делать это бесплатно. Пенсионный расчет это сложная операция, требующая от сотрудников определенных трудозатрат, а пока не ясно, за чей счет банковские служащие будет выполнять дополнительную работу», - высказался Добромыслов.

Ранее премьер-министр России Михaил Мишустин заявил о том, что россияне смогут оформить пенсию не только в МФЦ, но и вне государственных оргaнизaций. Госудaрственнaя думa уже принялa закон в первом чтении.