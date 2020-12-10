Рост уровня радиации и отказ электроники: в РАН описали возможные последствия мощной магнитной бури

Солнце влияет на жизнь на нашей планете повсеместно, и в некоторые периоды это влияние очень значительно и ощутимо. Сильные магнитные бури могут приводить к разным негативным последствиям. Старший научный сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук Мария Абунина в комментарии «Звезды» рассказала о возможных последствиях геомагнитной активности.

Эксперт напомнила про случаи выведения из строя автоматики, повлиявшей на движение поездов на Северной железной дороге, которое произошло в России в 2005 году.

«Каким образом это случалось? Во время больших магнитных бурь создаются наводящие токи, которые могут повлиять на электронику, которая находится на земле... Были зафиксированы автоматические переключения сигналов светофоров, то есть горит один свет, и сам без ведома людей переключается на другой свет во время магнитной бури… Были всякие сложности с этим на железных дорогах», - пояснила эксперт.

Она подчеркнула, что период с 2000 до 2005 года характеризовался повышенной солнечной активностью и частыми магнитными бурями. Тогда магнитные возмущения негативно сказывались на функционировании спутников.

«В 2003 году поступали запросы в наш центр от Газпрома. У них спутники, которые обеспечивают связью территорию России, и мы их предупреждали, большая буря, берите управление в ручной режим, не автоматический. Люди правили и не теряли спутники свои», - отметила Абунина.

Эксперт также оценила вероятность вывода из стоя современного оборудования.

«Сейчас новое оборудование, которое производится, оно лучше, оно надежнее, она более защищено. Теоретически, наверное, это возможно, влияние на сотовую связь и навигацию», - добавила эксперт.

По ее словам, теоретически сильный и направленный на Землю пучок заряженных частиц способен воздействовать на космонавтов или пассажиров трансполярных авиарейсов.

«Это повышенная доля радиации, от которой могут пострадать даже пассажиры самолетов рейсов, которые над полюсом летают, но это еще более редкие события, которые происходят одно в десять лет», - рассказала Абунина.

Эксперт также сообщила о связи между магнитными бурями и самочувствием у больных людей. В частности, речь идет о страдающих психическими заболеваниями и серьезными нарушениями сердечно-сосудистой системы. В качестве доказательства Абунина привела результаты совместного исследования Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн и Московского государственного медуниверситета имени И.М. Сеченова.

«Была контрольная группа, которой давали обычную дозу лекарства и контрольная группа, которой давали повышенную долю лекарства, так вот вторая группа легче переносила геомагнитные возмущения», - пояснила эксперт.

Вместе с тем она заверила, что магнитная буря, пик которой ожидается 10 декабря, является умеренной и никак не скажется на самочувствии людей или работоспособности техники.