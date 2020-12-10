В РАН дали свой прогноз по силе надвигающейся на Землю магнитной бури

Магнитная буря ожидается на Земле в ближайшие несколько часов. Об этом рассказала старший научный сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук Мария Абунина. Как пояснила эксперт в комментарии «Звезде», наибольшую активность следует ожидать к обеду.

«Межпланетное возмущение до нас долетело. Оно долетело по мировому времени примерно в полвторого ночи, то есть в 1.30 по UTC прилетело межпланетное возмущение, при этом возросла существенно скорость солнечного ветра, поле сильно увеличилось, но это возмущение оказалось не столь геоэффективным, как мы ожидали. Пока на данный момент еще буря не развилась, но мы оставляем высокую вероятность, что это еще случится в ближайшие шесть-десять часов», - отметила Абунина.

Она добавила, что стоит ожидать умеренной магнитной бури, которая никак не скажется на самочувствии людей или работоспособности техники.

«Последствия могут ощутить космонавты чуть-чуть, жителям на поверхности Земли ничего не грозит. <…> Она больше, чем было, но не такая, чтобы отразиться на жизни людей, космических аппаратов и всего остального», - уверила эксперт.

Ранее в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца сообщили, что на нашу планету надвигается магнитная буря из-за произошедшей 7 декабря вспышки на поверхности нашей главной звезды. Эксперты обращали внимание, что вспышка на Солнце произошла в тот секторе, «откуда в принципе более вероятно попадание по Земле».