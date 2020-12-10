В РАН рассказали о «горизонтальном» характере землетрясения на Байкале

Землетрясение, которое произошло в четверг, 10 декабря, в Иркутской области, имело особенный «горизонтальный» характер, полагают в институте земной коры СО РАН.

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин в комментарии «Звезде» рассказал, в чем особенности этого редкого явления.

По словам ученого, о таком типе землетрясения говорят, когда подвижка земной коры в очаге землетрясения происходит практически в горизонтальном направлении.

«Речь идет о землетрясении, имеющим очень небольшой угол между горизонталью и плоскостью очага землетрясения», - объяснил Шебалин.

Он также оценил вероятную магнитуду подземных толчков, произошедших в Иркутске, назвав наиболее вероятным показатель в пять-шесть баллов. Ученый добавил, что при горизонтальном землетрясении несколько иначе ощущаются толчки.

«Основная энергия волны была такая. Эффект такой, как будто у вас что-то на столе стоит, и вы стол дернули, все подпрыгнет на столе, то же самое и здесь. Подпрыгивает в принципе, потому что землетрясения происходят на какой-то глубине, но горизонтальное все равно, когда у вас волна выходит на поверхность, эффект будет, волна приходит в почти вертикальной плоскости», - объяснил Шебалин.

В четверг, 10 декабря, некоторые жители Иркутской области проснулись в 5.45 утра по местному времени (00.45 по Москве) из-за подземных толчков. Как установили в МЧС РФ, эпицентр землетрясения находился в дельте Селенги на озере Байкал в 16 километрах северо-западнее от села Дубинино Кабанского района Бурятию. Интенсивность землетрясения в эпицентре составила 7,6 балла В Иркутске введен режим повышенной готовности. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, жертв нет.