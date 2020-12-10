Врач рассказала, как не навредить походом в баню

Баню многие люди рассматривают как развлечение и веселое времяпрепровождение, однако врач-диетолог, физиотерапевт Марина Ваулина обратила внимание, что такой подход может серьезно навредить.

Как пояснила доктор в комментарии «Звезде», баня - это, прежде всего, физиотерапевтическая процедура, у которой есть свои показания и противопоказания.

«Физиотерапевтическая процедура имеет свои показания и противопоказания. То есть не только к бане вообще, а к любой физиотерапевтической процедуре, человек до процедуры должен чувствовать себя нормально, то есть никакого субфебрилитета, там 37 С, 37.5 С не должно быть. Мы не говорим про острые состояние, респираторно-вирусные и так далее. Потому что любой воспалительный процесс от температуры только распространяется, и мы усугубляем ситуацию, естественно, нельзя при онкологических заболеваниях, опухолях, сердечно-сосудистых заболеваниях, включая ИБС и гипертонию», - рассказала Ваулина.

Она добавила, гипертонию можно считать относительным противопоказанием. Однако важно по этому вопросу проконсультироваться с лечащим врачом и всегда прислушиваться к своим ощущениям во время процедуры.

Баня становится под запретом при обострении хронических болезней, травмах и нарушениях целостности кожного покрова. По словам Ваулиной, вода и повышение могут усугубить дерматологические заболевания.

Доктор объяснила, что в зависимости от вида бани и условий в ней корректируются и противопоказания.

«Наиболее мягкой считается восточная, хамам и так далее. Когда температура не такая высокая и большая влажность. Мягко и физиологично разогревают организм… Повышенная влажность, пар висит. Проще дышать, кожа лучше потеет даже у тех людей, у которых она плохо потеет, пот легче выделяется, кожа влажная, слизистые не сушатся, лучше переносится, - сказала Ваулина.

Поход в сауну требует более серьезной подготовки. Сухая и высокая температура предполагает небольшую длительность посещения или хорошую подготовленность. Русская баня является золотой серединой.

«Там и адекватная влажность, температура достаточно высокая, внизу менее жарко, наверху более жарко, можно контролировать в зависимости от своего состояния», - пояснила Валиева.

При этом доктор посоветовала не делать баню частью новогоднего ритуала, подчеркнув, что обильный стол и, тем более, алкоголь в этом случае противопоказаны.

«Идет нагрузка на сердце и сердечно-сосудистую систему, мы усугубляем еще это алкоголем, алкоголь задерживает жидкость в организме, причем очень задерживает, при высокой температуре алкоголь всасывается быстрее, то есть человек пьянеет в бане быстрее. Мы увеличиваем объем циркулирующей крови, для человека, для сердца, для сосудов это большой стресс», - отметила доктор.

Она также посоветовала людям с осторожностью совмещать баню и прыжки в снег. Она объяснила, что разгоряченная кожа теряет чувствительность, и травму просто можно поначалу не заметить. Поэтому, по словам доктора, лучше окунуться в холодную купель, чем оцарапать кожу о наст.