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Вспышка пневмонии в Китае: новый вирус вошел в пятерку самых опасных на планете

Валентина Пескова
22:21 20.01.2020
Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского рассказал «Звезде» о самых опасных вирусах для человека, которые существуют на Земле.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Tao Zhang ZUMAPRESS.com Globallookpress

По данным ВОЗ на 20 января медицинские власти китайского города Ухань (провинция Хубэй) зарегистрировали уже 218 новых случаев заболевания пневмонией, источником которой является ранее неизвестный коронавирус  2019-nCoV. Вирус стремительно выходит за пределы Китая, в связи с чем российские специалисты Центра стратегического планирования Минздрава России уже начали работать над созданием экспресс-теста для выявления этой пока неизвестно откуда взявшейся напасти.

«Звезда» обратилась в НИИ вирусологии имени Ивановского, чтобы выяснить какие еще опасные вирусы существуют на планете. Согласно экспертной оценке профессора Михаила Щелканова, пятерка наиболее страшных из них выглядит так.

1. Лихорадка Эбола

Вирус Эбола известен ученым уже несколько десятков лет. За этот период он унес жизни более тысячи людей. Вспышки эпидемий болезни Эбола регистрировались в странах Африки регулярно, однако эпидемия 2014 года побила все рекорды. Сам вирус похож на длинного червя. Проникая в клетки, он вызывает геморрагическую лихорадку. Обнаружен он был в 1976 году в Заире в районе реки Эбола. Передается человеку от египетских летучих собак, а также рукокрылых плодоядных летучих мышей, в крови которых он живет.

«Вирус Эбола относится к виду Заир. Он является этиологическим агентом лихорадки Эбола. Она, в свою очередь, представляет собою смертельно опасную геморрагическую лихорадку, вызывающую колоссальную летальность. В некоторых эпидемических вспышках летальность может доходить до 100 процентов», - пояснил Михаил Щелканов.

2. Вирус гриппа типа А

Способен поражать как людей, так и животных. «Птичий грипп», «свиной грипп» - это разновидности вируса типа А. Вирус данного типа вызывает заболевания средней или сильной тяжести, приобретающие эпидемический характер. Эпидемии гриппа А происходят с периодичностью в 2-3 года. Коварность вируса заключается в том, что он способен мутировать – менять свою антигенную структуру.

«Природным резервуаром вируса гриппа А являются птицы водно-околоводного экологического комплекса. В первую очередь это утки, крачки и чайки. Оттуда, преодолевая межвидовые барьеры, вирус периодически проникает в популяцию других потенциальных хозяев, в том числе и человека», - говорит профессор.

3. Коронавирус Ухань

Атакующий Китай новый коронавирус уже привел к трем летальным исходам. Состояние еще 35, находящихся в больнице, оценивается, как тяжелое, девять человек находятся в критическом состоянии. По подсчетам ВОЗ на 20 января , в общей сложности зарегистрировано 218 случаев заражения, из них 198 - в Ухани, 5 - в Пекине, 1 - в Шанхае, 14 - в провинции Гуандун. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. В среду 22 января комитет проведет встречу в Женеве, чтобы выяснить, представляет ли собой вспышка чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения международного масштаба.

Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.

«Коронавирусы, это серьезная угроза эпидемическому благополучию с достаточно высокой летальностью. Там тоже свыше десяти процентов. Это достаточно серьезная угроза, потому что они вызывают летальные пневмонии и могут передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем», - заключил Михаил Щелканов.

4. Вирус Нипах

Впервые выявлен в 1999 году во время вспышки на свиноводческих фермах в Малайзии и Сингапуре. В настоящее время вирус Нипах находит своих жертв в Южной Индии. Вирус способен вызвать у человека воспаление мозга (энцефалит). Характерные симптомы: лихорадка и головная боль, позже - сонливость, дезориентация и спутанность сознания. Люди, инфицированные вирусом Нипах, могут впасть в кому в течение 48 часов после проявления симптомов. ВОЗ предупреждает, что вирус очень опасен:  его летальность может достигать 75%. В настоящее время нет ни лекарств, чтобы остановить его, ни вакцины, чтобы предотвратить.

«Вирус является природным очагом, широко распространен в Юго-Восточной Азии и представляет реальную угрозу, потому что потихонечку дает все больше эпидемических вспышек. У него тоже, как всегда, высокая летальность и природная очаговость. Такие инфекции опасны тем, что их невозможно искоренить. Природный резерувуар будет существовать до тех пор, пока существует соответствующая природная среда», - говорит эксперт.

5. Лихорадка Денге

Острая вирусная инфекция, передаваемая комарами. Резервуаром и источником инфекции являются больной человек и приматы (Африка и Малайзия). Протекает с гриппоподобным и геморрагическим синдромами. Болезнь широко  распространена в странах Южной и Юго-Восточной Азии, главным образом в пригородных и городских управах. В последнее десятилетие уровень заболеваемости лихорадкой резко возрос и составил в 2016 более 3,34 миллиона человек. В зоне риска находится половина населения мира. Единственным методом профилактики является борьба с переносчиками инфекции - москитами.

«У вируса существует четыре генотипа. Там очень сложная иммунология, по сути это бинарное оружие: если вы переболели одним вариантом, а потом заразились вторым - это летальный вариант. Там образуются сложные иммунные комплексы. Их сложная генетическая структура и сложный отклик организма на заражение различными вариантами этого вируса делает его с одной стороны плохо прогнозируемым для эпидемиологов, с другой стороны - прекрасным вариантом для биологического оружия», - дал свою оценку Михаил Щелканов.

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