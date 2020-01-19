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Точный и эффективный: военный эксперт рассказал о главных преимуществах «Ярса»

Виктор Литовкин
13:34 19.01.2020
Благодаря мобильности ракетного комплекса «Ярс» вероятный противник не сможет вычислить его местонахождение
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны, России

Ни одна противоракетная система обороны в мире не сможет помешать «Ярсу» и «Тополю-М» достичь своей цели, считает военный эксперт Виктор Литовкин. Главное преимущество российских ракетных систем, по его мнению, - быстрый и короткий старт.

«Сегодня наши "Тополя-М" или "Ярсы" стреляют в "колышек", как говорят ракетчики. То есть отклонения от центра цели составляют 5-10 метров. Поэтому они сегодня легче, они сегодня точнее, они сегодня эффективнее, чем были раньше», - отмечает  Литовкин в интервью программе «Скрытые угрозы».

Ракетный комплекс «Ярс» способен передвигаться и менять дислокацию в любых полевых условиях. Благодаря такой мобильности невозможно вычислить его местонахождение, что является еще одним преимуществом российского ПГРК.

«Траектория, по которой ходит маршрут, по которой ходят на боевую позицию наши грунтовые подвижные мобильные комплексы, вероятному противнику неизвестны. Ему известен квадрат, условно говоря: 100 километров на 100 километров. И ищи ветра в тайге. Найти очень сложно», - объясняет военный эксперт.

Почему российские баллистические ракеты по праву считаются лучшими в мире? И есть ли у наших ПГРК западные аналоги? Об этом в новом выпуске «Скрытых угроз» расскажут ведущие военные эксперты. Не пропустите премьеру - 20 января в 19:40 на телеканале «Звезда».

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