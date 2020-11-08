Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Друг Колтового рассказал, что могло спасти жизнь ведущему

Анна Касаткина
Владислав Кустов
16:50 08.11.2020
Раньше с самолетом, на котором разбился ведущий, никаких проблем не было.
Друг Колтового рассказал, что могло спасти жизнь ведущему
© Фото: Александр Колтовой, VK

Ведущий Александр Колтовой и его спутница могли потерять сознание, когда падал их самолет, и потому не воспользовались спасательной системой. Такое предположение сделал друг мужчины Аркадий Грачев, который занимался с ним в одном спортивном клубе и является одним из владельцев разбившегося Cessna.

Грачев уточнил, что самолет не принадлежал одному Колтовому, на нем совершали полеты несколько человек. Раньше с воздушным судном никаких проблем не было, пояснил он.

«Самолет отличный, я даже не знаю, что с ним могло произойти. У самолета не было никаких проблем, я лично на нем налетал больше двухсот часов», – сказал Грачев в разговоре со «Звездой».

Мужчина предположил, что Колтовой и его пассажирка могли потерять сознание.

«Я считаю, что они, скорее всего, потеряли сознание. Он наверняка пытался дотянуть до аэродрома, видимо, он забыл, что такое угарный газ… Самолет на последней стадии был совершенно неуправляем», – подчеркнул друг ведущего.

Именно по этой причине, считает Грачев, погибшие не воспользовались спасательной системой, которой был оборудован самолет.

Седьмого ноября легкомоторный самолет Cessna потерпел жесткую посадку недалеко от Новорязанского шоссе в районе Люберец в Подмосковье. В результате авиакатастрофы погибли два человека – ведущий программ «ДНК» и «Звезды сошлись» на НТВ Александр Колтовой и находившаяся с ним женщина. Следствие рассматривает две основные версии трагедии – ошибка пилотирования и неисправность воздушного судна.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.