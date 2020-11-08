Друг Колтового рассказал, что могло спасти жизнь ведущему

Ведущий Александр Колтовой и его спутница могли потерять сознание, когда падал их самолет, и потому не воспользовались спасательной системой. Такое предположение сделал друг мужчины Аркадий Грачев, который занимался с ним в одном спортивном клубе и является одним из владельцев разбившегося Cessna.

Грачев уточнил, что самолет не принадлежал одному Колтовому, на нем совершали полеты несколько человек. Раньше с воздушным судном никаких проблем не было, пояснил он.

«Самолет отличный, я даже не знаю, что с ним могло произойти. У самолета не было никаких проблем, я лично на нем налетал больше двухсот часов», – сказал Грачев в разговоре со «Звездой».

Мужчина предположил, что Колтовой и его пассажирка могли потерять сознание.

«Я считаю, что они, скорее всего, потеряли сознание. Он наверняка пытался дотянуть до аэродрома, видимо, он забыл, что такое угарный газ… Самолет на последней стадии был совершенно неуправляем», – подчеркнул друг ведущего.

Именно по этой причине, считает Грачев, погибшие не воспользовались спасательной системой, которой был оборудован самолет.

Седьмого ноября легкомоторный самолет Cessna потерпел жесткую посадку недалеко от Новорязанского шоссе в районе Люберец в Подмосковье. В результате авиакатастрофы погибли два человека – ведущий программ «ДНК» и «Звезды сошлись» на НТВ Александр Колтовой и находившаяся с ним женщина. Следствие рассматривает две основные версии трагедии – ошибка пилотирования и неисправность воздушного судна.